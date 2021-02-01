Официальный чемпион WSOP 2020 Дамиан Салас, похоже, наконец завершил празднование и рассказал о своей жизни и карьере.

Напомним, около месяца назад 45-летний покерист стал первым в истории Аргентины чемпионом WSOP, в сумме выиграв больше более 2,5 миллиона долларов.

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Как это часто бывает среди профессионалов, с покером Дамиан познакомился еще в школьные годы (14-15 лет), когда по телевизору показали WSOP, где победил Крис Манимейкер. Правда, онлайн Салас играет не слишком часто: несколько раз в неделю: по воскресеньям, а еще иногда по вторникам и четвергам.

Интересно, что аргентинец до сих пор не знает куда потратит заработанный куш. Мужчина утверждает, что в покер играет не ради заработка, а исключительно для того, чтобы получить удовольствие от процесса.

Похоже, может себе позволить: Дамиан получил диплом юриста в сфере предпринимательства, сейчас он работает по специальности, но делает это не так уж и часто, ведь с головой нырнуть в профессию ему "мешает" основная страсть — покер.