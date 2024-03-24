Раніше ми вже розповідали про те, що кілька покеристів звинувачують Тома у небажанні повертати борги. За чутками, аби трохи покращити своє становище Дван навіть підписав партнерський контракт із покер-румом, що не має ліцензії на роботу у США.

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Більше деталей щодо проблем Тома розповів інший зірковий покерист та блогер Даг Полк. За його інформацією, Дван начебто винен близько 30 мільйонів доларів. Ба більше, Полк переконує, що частину цієї суми Durrrr заборгував представникам китайських злочинних угрупувань – Тріад. Усе тому, що Дван часто і багато грав у кеш з найвищими лімітами саме в азійських казино.

Достеменно відомо також про те, що більше мільйона Том винен Дену Jungelman Кейтсу та понад 200 тисяч доларів ще одному професійному покеристу Пітеру Джеттену.

Що відомо про Тома Двана Том Durrrr Дван став зіркою наприкінці нульових завдяки своєму дуже агресивному стилю гри та любові до блефів. Він був постійним учасником дуже популярних телевізійних шоу High Stakes Poker та Poker After Dark. Також Дван активно грав кеш із високими ставками в онлайні, розігруючи банки у сотні тисяч доларів за одну роздачу.

Сам Том Дван поки ніяк не коментує інформацію про власні борги та, вочевидь, простого виходу із цієї ситуації для зіркового гравця немає. Тож чекаємо на розвиток подій.

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