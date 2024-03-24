Ранее мы уже рассказывали о том, что несколько покеристов обвиняют Тома в нежелании возвращать долги. По слухам, чтобы немного улучшить свое положение Дван даже подписал партнерский контракт с покер-румом, не имеющим лицензии на работу в США.

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Больше деталей о проблемах Тома рассказал другой звездный покерист и блогер Даг Полк. По его информации, Дван якобы должен около 30 миллионов долларов. Более того, Полк убеждает, что часть этой суммы Durrrrr задолжал представителям китайских преступных группировок – Триад. Все потому, что Дван часто и много играл в кэш с высокими лимитами именно в азиатских казино.

Достоверно известно также о том, что более миллиона Том должен Дэну Jungelman Кейтсу и более 200 тысяч долларов еще одному профессиональному покеристу Питеру Джеттену.

Что известно о Томе Дване Том Durrrr Дван стал звездой в конце нулевых благодаря своему очень агрессивному стилю игры и любви к блефам. Он был постоянным участником очень популярных телевизионных шоу High Stakes Poker и Poker After Dark. Также Дван активно играл кэш с высокими ставками в онлайне, разыгрывая банки в сотни тысяч долларов за одну раздачу.

Сам Том Дван пока никак не комментирует информацию о собственных долгах и, очевидно, простого выхода из этой ситуации для звездного игрока нет. Поэтому ждем развития событий.

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