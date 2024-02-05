Цього разу українець став чемпіоном турніру Wednesday Wonderbox (Mystery Bounty). Вхідний квиток коштував 150 доларів і змагання зібрали майже 3 тисячі входів, що дозволило сформувати призовий фонд у понад 400 тисяч доларів.

До теми Пітерс переміг найкращу покеристку світу і заробив 300 тисяч доларів

Така кількість суперників не завадила TASHERR підійнятися на самісіньку верхівку турнірної таблиці. У хедз-апі українець переміг представника Ірландії TheKhopMan. За першу сходинку TASHERR отримав 25 285 доларів, а ще майже 3 тисячі заробив за вибивання суперників.



Підсумкова таблиця Wednesday Wonderbox / GGPoker

Одразу двоє українців вийшли за фінальний стіл дорого турніру Friday Night Fight HR з бай-іном 1 050 доларів. П’ятим фінішував наш земляк з ніком rdsqskpjt, заробивши 7 тисяч доларів. А от відомий український гравець Влад Мартиненко посів другу сходинку, що принесло йому загалом понад 26 тисяч баксів. Поступився він лише в’єтнамцю infinitycat.

Джонатан Літтл підкорив PokerGo Cup-2024

Професійний американський покерист і тренер Джонатан Літтл став переможцем двох турнірів престижної серії PokerGo Cup-2024, що дозволило йому посісти першу сходинку загального заліку. Загалом завдяки успіхам у цій серії Літтл збагатився на понад пів мільйона доларів.