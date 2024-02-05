Нещодавно ми розповідали, як Джонатан Літтл виграв свій перший в кар’єрі турнір PokerGO Cup. Не забарився і з чемпіонським дублем.

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Турнір з Безлімітного Холдему з бай-іном 25 200 доларів зібрав 55 входів, а лише восьмеро найдостойніших потрапили у гроші. Зону ITM замкнув єдиний не американець за фінальним столом – англієць Стівен Чідвік, який забрав 55 000 доларів призових. А от у зоряно-смугастих розбірках рівних не було Джонатану Літтлу.

Засновник популярного навчального ресурсу PokerCoaching.com у хедз-апі розібрався із Джастіном Закі (288 750 доларів призових) і забрав отримав головний приз – 453 750 доларів. Друга перемога на одному і тому ж етапі PokerGO Cup забезпечила Літтлу перемогу в індивідуальному заліку. А відтак, американець на додачу до двох малих кубків отримав і головний трофей.