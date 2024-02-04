70 покеристів заплатили поки найбільший у 2024 році турнірний бай-ін у 15 700 доларів, сформувавши солідний призовий фонд 1,05 мільйона доларів.

До теми Коулмен виграв найдорожчий турнір року, розкрутившись майже з нуля

У вирішальній дуелі за найбільший шматок цього пирога Пітерс зійшовся із найкращою покеристкою світу Крістен Фоксен. Канадка суттєво поступалася опоненту розміром стеку, тож змушена була піти ол-ін на префлопі із різномасними J-10. Девід відповів зі своїми А-4 і вже на флопі упіймав топ пару. Відтак, Пітерс виграв уже другий турнір PokerGo Cup-2024, цього разу заробивши 315 тисяч доларів. Крім того, американець очолив і загальний залік, обійшовши Девіда Коулмена. Крістен Фоксен за своє друге місце отримала 204 тисячі доларів.

Що відомо про Девіда Пітерса Девід Пітерс – професійний американський покерист, володар браслета WSOP. Із кар’єрними виграшами у понад 44 мільйони доларів він посідає десяту сходинку у списку найуспішніших турнірних гравців у історії.

Як заробляти покером у 2024 році

Успішний покерист і тренер Бенджамін Ролле поділився порадами, що можуть допомогти досягати успіху у сучасному світі покеру. З-поміж іншого Бен наголосив на необхідності відпочивати від гри та вмінні обирати правильні турніри для участі.