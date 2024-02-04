70 покеристов заплатили пока самый большой в 2024 году турнирный бай-ин в 15 700 долларов, сформировав солидный призовой фонд 1,05 миллиона долларов.

К теме Коулмен выиграл самый дорогой турнир года, раскрутившись почти с нуля

В решающей дуэли за самый большой кусок этого пирога Питерс сошелся с лучшей покеристкой мира Кристен Фоксен. Канадка существенно уступала оппоненту размером стека, поэтому вынуждена была пойти ол-ин на префлопе с разномастными J-10. Дэвид ответил со своими А-4 и уже на флопе поймал топ пару. Таким образом, Питерс выиграл уже второй турнир PokerGo Cup-2024, на этот раз заработав 315 тысяч долларов. Кроме того, американец возглавил и общий зачет, обойдя Дэвида Коулмена. Кристен Фоксен за свое второе место получила 204 тысячи долларов.

Что известно о Дэвиде Питерсе Дэвид Питерс – профессиональный американский покерист, обладатель браслета WSOP. С карьерными выигрышами в более 44 миллионов долларов он занимает десятую строчку в списке самых успешных турнирных игроков в истории.

Как зарабатывать покером в 2024 году

Успешный покерист и тренер Бенджамин Ролле поделился советами, которые могут помочь достигать успеха в современном мире покера. Среди прочего Бен отметил необходимость отдыхать от игры и умении выбирать правильные турниры для участия.