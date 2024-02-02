Это был первый турнир PokerGo Cup в 2024 году, за вход в который покеристам пришлось заплатить аж 15 тысяч долларов. Желающих выложить такую сумму оказалось чуть больше чем полсотни.

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Победа далась Коулмену, мягко говоря, непросто. Когда, в игре оставалось четыре человека его стек сократился до лишь 2,5 блайнда. Впрочем, это лишь добавило американцу мотивации. Коулмену удалось четыре (!) раза подряд выиграть ол-ины против соперников, когда его турнирная судьба висела на волоске. В одной из этих раздач его К-9 "переехали" К-К Дилана ДеСтефано.

В конце концов, именно с ДеСтефано Коулмен сошелся в хедз-апе и практически не оставил земляку шансов. В ключевой раздаче Дэвид раскусил отчаянный блеф оппонента.

Эта победа принесла Коулмену не только 302 тысячи долларов призовых, но и позволила укрепить лидерство в общем зачете серии. Ближайшего преследователя Джонатана Литтла он опережает на 70 очков.

Что известно о Дэвиде Коулмене Американец Дэвид Коулмен с 2015 года профессионально играет в покер. За это время он выиграл почти 4 миллиона долларов в живых соревнованиях. Впрочем, именно 2024-й может стать прорывным для Дэвида. Чуть больше чем за месяц он успел выиграть уже четыре разных турнира.

Известного покериста подозревают в преступлении

Звездный игрок Энтони Зинно стал фигурантом скандала. Другой покерист, Корел Теум, обвинил Зинно в краже 19 тысяч долларов. Делом уже занимается полиция.