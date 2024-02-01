Инцидент произошел еще в декабре 2023 года во время одного из турниров в Лас-Вегасе, но только недавно получил огласку. Другой покерист Корел Теум заявил, что Зинно вытащил из его сумки 19 тысяч долларов.

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Теум рассказал, что забыл сумку под столом после завершения турнира, а когда понял это и вернулся – вещей уже не было. Служба безопасности сначала не смогла помочь покеристу, но через некоторое время ему сообщили, что кто-то вернул сумку с 1 тысячей долларов внутри. Впрочем, Корел уверяет, что там было 20 тысяч. Как выяснилось, тем кто подобрал сумку, оказался именно Зинно.

Я сам не просматривал материал с камер. Сотрудники службы безопасности поделились со мной, что на записях Зинно взял сумку и пошел с ней в уборную. После этой истории Зинно забанили во всех казино Wynn и Encore,

– рассказал Теум.



Корел Теум / msptpoker

Сам Энтони Зинно официального заявления пока не делал, но по словам его знакомых, попавших в соцсети, покерист настаивает, что взял сумку случайно, перепутав с сумкой знакомой девушки, а когда осознал ошибку – сразу обратился в службу безопасности.

Как бы там ни было, точку в этой истории придется ставить уже полиции, ведь Корел Теум не намерен отзывать свое заявление.

Что известно об Энтони Зинно 43-летний американец Энтони Зинно является владельцем аж четырех чемпионских браслетов WSOP. За карьеру он выиграл более 11,5 долларов в живых турнирах. Впрочем, за последние два года Зинно нечасто добивался высоких результатов в турнирах.

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