Інцидент трапився ще у грудні 2023 року під час одного з турнірів у Лас-Вегасі, але тільки нещодавно набув розголосу. Інший покерист Корел Теум заявив, що Зінно витяг з його сумки 19 тисяч доларів.

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Теум розповів, що забув сумку під столом після завершення турніру, а коли зрозумів це та повернувся – речей уже не було. Служба безпеки спочатку не змогла допомогти покеристові, але за якийсь час йому повідомили, що хтось повернув сумку з 1 тисячею доларів усередині. Втім, Корел запевняє, що там було 20 тисяч. Зрештою, як з’ясувалося, тим хто підібрав сумку, виявився саме Зінно.

Я сам не переглядав матеріал із камер. Співробітники служби безпеки поділилися зі мною, що на записах Зінно взяв сумку і пішов із нею до вбиральні. Після цієї історії Зінно забанили у всіх казино Wynn та Encore,

– розповів Теум.



Корел Теум / msptpoker

Сам Ентоні Зінно офіційної заяви поки не робив, але зі слів його знайомих, що потрапили до соцмереж, покерист наполягає, що взяв сумку випадково, переплутавши з сумкою знайомої дівчини, а коли усвідомив помилку – одразу звернувся до служби безпеки.

Хай там як, крапку у цій історії доведеться ставити уже поліції, адже Корел Теум не має наміру відкликати свою заяву.

Що відомо про Ентоні Зінно 43-річний американець Ентоні Зінно є власником аж чотирьох чемпіонських браслетів WSOP. За кар’єру він виграв понад 11,5 доларів у живих турнірах. Втім, за останніх два роки Зінно нечасто добивався високих результатів у турнірах.

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