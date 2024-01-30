В чешском Розвадове, который принимает покерную серию Dutch Classics, до последнего болели за украинца Александра Довженко. В главном событии наш покерист дошел до хедз-апа.

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Main Event с бай-ином 250 евро собрал 1435 входов, среди участников было и немало украинцев. А наиболее солидный результат показал титулованный Александр Довженко, который уже почти тридцать лет отдал профессии покериста и находится на шестой строчке (2.79 млн долларов призовых) среди самых успешных украинцев в турнирном покере.

Пройдя дистанцию изнурительного марафона, опытный Довженко не справился только с местным мастером Марцином Кучерой. Украинец положил в карман 26 600 евро призовых. Вознаграждение для чешского чемпиона – 45 800 евро и билет на WSOPE Main Event.