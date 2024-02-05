На этот раз украинец стал чемпионом турнира Wednesday Wonderbox (Mystery Bounty). Входной билет стоил 150 долларов и соревнования собрали почти 3 тысячи входов, что позволило сформировать призовой фонд в более 400 тысяч долларов.

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Такое количество соперников не помешало TASHERR подняться на самую верхушку турнирной таблицы. В хедз-апе украинец победил представителя Ирландии TheKhopMan. За первую строчку TASHERR получил 25 285 долларов, а еще почти 3 тысячи заработал за выбивание соперников.



Итоговая таблица Wednesday Wonderbox / GGPoker

Сразу двое украинцев вышли за финальный стол дорого турнира Friday Night Fight HR с бай-ином 1 050 долларов. Пятым финишировал наш земляк с ником rdsqskpjt, заработав 7 тысяч долларов. А вот известный украинский игрок Влад Мартыненко занял вторую строчку, что принесло ему в целом более 26 тысяч баксов. Уступил он только вьетнамцу infinitycat.

Джонатан Литтл покорил PokerGo Cup-2024

Профессиональный американский покерист и тренер Джонатан Литтл стал победителем двух турниров престижной серии PokerGo Cup-2024, что позволило ему занять первую строчку общего зачёта. В целом благодаря успехам в этой серии Литтл обогатился более чем на полмиллиона долларов.