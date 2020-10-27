Хедз-ап поєдинок покерних гігантів перевернувся з ніг на голову. Корнут втікає у відрив.

Це п’ята серія так званого Galfond Challenge. Попередні чотири дуелі Філ виграв, тому не дивно, що і тут Гальфонда вважали великим фаворитом.

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Спершу все йшло за планом Філа: він відірвався майже на 300 тисяч доларів. Здавалося, пахне погромом. Але Ченс доволі несподівано почав скорочувати відрив.

Корнут вигравав сесію за сесією і навіть зумів перехопити лідерство. Але справжнім шоком для більшості покерної спільноти стали 13 і 14 сесії цього матчу, за які Філ програв Ченсу аж 255 тисяч "баксів"! Тепер уже Корнут може похизуватися перевагою у 289 тисяч доларів.

Нагадаємо, хлопці грають в Омаху. В разі підсумкового тріумфу Ченса, Гальфонд заплатить йому "зверху" мільйон доларів. Якщо переможе Філ, то отримає додатково 250 тисяч "зелених".