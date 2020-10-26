Зірковий американський покерист Айзек Хекстон став чемпіоном турніру The High Roller Big Game.

Айзек продовжує впевнено виступати в онлайні у період карантину. Нагадаємо, у серпні Хекстон виграв відразу два турніри покерних багатіїв.

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Тепер американець за понад вісім годин гри тріумфував у ще одному представницькому змаганні. Бай-ін у турнір коштував 5,2 тисяч доларів, а призовий фонд склав півмільйона "баксів". Тому не дивно, що змагання зібрали чимало зіркових покеристів. Наприклад, другий найуспішніший гравець в історії Джастін Бономо посів 12-е місце. Стів О’Дваєр став восьмим, а Оле Шеміон вибув з турніру на четвертій сходинці.

У фінальному хедз-апі Хекстон переміг нідерландця Жоау Вієру. Він отримав 86 тисяч доларів. Айзек за перемогу заробив вже 120 тисяч "баксів", підтвердивши реноме зірки покеру.

Відзначимо, що Хекстон посідає 16 сходинку в рейтингу найуспішніших гравців у історії. За кар’єру він заробив 27,5 мільйонів доларів призових у живих турнірах.