Айзек Хекстон продовжив успішну серію виступів в онлайні. Зірковий американець виграв дорогий турнір WPT Super High Roller.

Бай-ін у змагання коштував 25,5 тисяч доларів, а загальний призовий фонд перевалив за півмільйона. Менш, ніж за 5 годин Айзек переміг поле з 21 входу і отримав 262,5 тисяч "баксів".

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Це далеко не перший успіх американця цього літа. Раніше він уже двічі вигравав турніри покерних багатіїв. Тож Хекстон вкотре підтвердив реноме універсального бійця, який сильно грає і в онлайні, і в живому покері.

Відзначимо, в офлайн-змаганнях Айзек заробив уже більше 27 мільйонів доларів! Він входить до топ-20 найуспішніших гравців в історії.

Цікаво, що Хекстона цілком могло і не бути в покері. В дитинстві американець був надзвичайно здібним хлопчаком. Він дуже добре вчився і подавав великі надії в шахах. Та в старших класах Айзек познайомився з покером і твердо вирішив пов’язати з цією грою своє життя. Схоже, не прогадав.