Айзек Хэкстон продолжил успешную серию выступлений в онлайне. Звездный американец выиграл дорогой турнир WPT Super High Roller.

Бай-ин в соревнование стоил 25,5 тысяч долларов, а общий призовой фонд перевалил за полмиллиона. Менее, чем за 5 часов Айзек победил поле из 21 входа и получил 262,5 тысяч "баксов".

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Это далеко не первый успех американца этим летом. Ранее он уже дважды выигрывал турниры для покерных богачей. Поэтому Хэкстон в очередной раз подтвердил реноме универсального бойца, который сильно играет и в онлайне, и в живом покере.

Отметим, в офлайн-соревнованиях Айзек заработал уже более 27 миллионов долларов! Он входит в топ-20 самых успешных игроков в истории.

Интересно, что Хэкстона вполне могло и не быть в покере. В детстве американец был чрезвычайно способным мальчишкой. Он очень хорошо учился и подавал большие надежды в шахматах. Но в старших классах Айзек познакомился с покером и твердо решил связать с этой игрой свою жизнь. Похоже, не прогадал.