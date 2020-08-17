Звездный американский покерист Айзек Хэкстон торжествовал в дорогом турнире WPT Super High Roller.

Бай-ин в соревнование стоил аж 25,5 тысяч долларов. 21 вход гарантировал солидный призовой фонд – более полумиллиона долларов. Весь этот куш между собой разделила тройка призеров.

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Отметим, что в призовую зону не смогли пробиться такие статусные покеристы как Сэм Гринвуд, Майкл Аддамо, Альмедин Имсирович.

105 тысяч долларов за третье место получил Кристоф Фогельсанг. А Дэн Смит и Айзек Хэкстон решили поделить призовые почти пополам, поэтому финальный хедз-ап состоялся в первую очередь для того, чтобы определить чемпиона турнира. Им стал Хэкстон. Он получил 215 тысяч долларов. Смит заработал почти 205 тысяч "баксов".