Зірковий американський покерист Айзек Хекстон тріумфував у дорогому турнірі WPT Super High Roller.

Бай-ін у змагання коштував аж 25,5 тисяч доларів. 21 вхід гарантував солідний призовий фонд — понад півмільйона доларів. Увесь цей куш між собою розділила трійка призерів.

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Відзначимо, що до призової зони не змогли пробитися такі статусні покеристи як Сем Грінвуд, Майкл Аддамо, Альмедін Імсіровіч.

105 тисяч доларів за третє місце отримав Крістоф Фогельсанг. Ден Сміт і Айзек Хекстон вирішили поділити призові майже навпіл. То ж фінальний хедз-ап відбувся в першу чергу для того, щоб визначити чемпіона турніру. Ним став Хекстон. Він отримав 215 тисяч доларів. Сміт заробив майже 205 тисяч "баксів".