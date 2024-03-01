Моріс Хокінс, який нещодавно оновив рекорд за кількістю виграних трофеїв в рамках WCOP Circuit, продовжує фігурувати у скандалі із виплатою боргу іншому покеристу. Власник 15 золотих перснів і понад 5 мільйона доларів призових відмовляється повертати близько 100 000 баксів Енді Гарсії.

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Скандал тягнеться ще з 2019 року, коли Гарсія активно бекерив Хокінса, а частка спонсора від виграшів останнього сягнула 115 828 доларів. Хокінс, утім, ділитись не збирався і справа дійшла до суду, який зрештою Гарсія виграв.

Відтоді покерист отримав від боржника лише кілька тисяч доларів. Після чергового позову Хокінс буквально утік від відповідальності. Рекордсмен світу не вигадав нічого ефективнішого, як заблокував свого колишнього бекера у соцмережах і не відповідає на жодні дзвінки та повідомлення.



Моріс Хокінс / Фото PokerNews

Відтак Енді Гарсії не залишається нічого іншого, як звернутись за допомогою до авторитетів гри. Покерист просить про допомогу у впливових колег по цеху – Дага Полка, Даніеля Негреану, Джоша Ар'є, Шона Діба та Кевіна Мартіна, аби ті спробували вплинути на упертого боржника.