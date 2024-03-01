Морис Хокинс, который недавно обновил рекорд по количеству выигранных трофеев в рамках WCOP Circuit, продолжает фигурировать в скандале с выплатой долга другому покеристу. Владелец 15 перстней и более 5 миллиона долларов призовых отказывается возвращать около 100 000 баксов Энди Гарсии.

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Скандал тянется еще с 2019 года, когда Гарсия активно бэкерил Хокинса, а доля спонсора от выигрышей последнего достигла 115 828 долларов. Хокинс, впрочем, делиться не собирался и дело дошло до суда, который в итоге Гарсия выиграл.

С тех пор покерист получил от должника лишь несколько тысяч долларов. После очередного иска Хокинс буквально сбежал от ответственности. Рекордсмен мира не придумал ничего более эффективного, как заблокировал своего бывшего бэкера в соцсетях и не отвечает ни на какие звонки и сообщения.



Морис Хокинс / Фото PokerNews

Поэтому Энди Гарсии не остается ничего другого, как обратиться за помощью к авторитетам игры. Покерист просит о помощи у влиятельных коллег по цеху – Дага Полка, Даниэля Негреану, Джоша Арье, Шона Диба и Кевина Мартина, чтобы те попытались повлиять на упрямого должника.