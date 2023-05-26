Совсем недавно Джош Рейхард сравнялся с Морисом Хокинсом по количеству выигранных трофеев на WSOP Circuit. Оба покериста собрали собственную коллекцию из 14 перстней престижной серии. Хокинс не стал долго ждать и быстро вернул себе лидерство в этой гонке.

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В турнире Cherokee Stop High Roller с бай-ином 2 200 долларов он обошёл 92 оппонентов и заработал 55 000 долларов. Награда стала 15-й в его профессиональной карьере, что снова сделало американца рекордсменом по количеству перстней.

Однако вместо поздравлений в твиттере разгорелась нешуточная дискуссия. Многие назвали его мошенником, обвинив в долгах. Скандальная история, связанная с Хокинсом, продолжается уже не первый год.

Морис Хокинс с рекордным трофеем / Фото PokerNews

Ресторатор из Южной Каролины Рэнди Гарсиа пытался призвать американца к возврату долгов через суд. В 2017 году он выиграл иск против Мориса и должен был получить 115 828 долларов. В итоге за 4 года Хокинс вернул ему около 10 000 долларов.

Тайлер Филлипс рассказал, что Морис находит самые разные причины, чтобы не платить долги. Он прикрывался даже семьей, ссылаясь на наличие маленькой дочери. А с другой стороны регулярно появлялся в казино.

Я видел его с огромной стопкой фишек за столом блэкджека, хотя знаю, что он должен людям деньги. Он делает много ставок на спорт, участвует в различных играх, а в счёт займов оплачивает себе стиль жизни, который сам позволить не может, – сообщил Филлипс.

Пользователь под ником "Pepe Brett" обратился напрямую к WSOP с просьбой не поддерживать скандального игрока. Он рассказал свою историю, когда Хокинс в ответ на претензии грозился разбить ему голову об стол.

Хокинс празднует победу с семьей / Фото miamiherald.com

По слухам, к 2023 году жертвами рекордсмена WSOP Circuit стали несколько десятков игроков. При этом публично никто их них не высказался по поводу возврата денег. В свою очередь Хокинс продолжает играть в покер и завоевывать трофеи. По данным сайта TheHendonMob американец выиграл в живых турнирах более 4 700 000 долларов.