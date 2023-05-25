В 14 лет Коди серьёзно заболел. Он провел в больнице почти 3 года. Теперь ему приходится ограничивать себя во многих вещах. Нельзя употреблять твёрдую пищу, заниматься спортом, долго находиться на солнце.

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Коди нашёл альтернативу и стал играть в покер. Обучившись, парень начал мечтать о Мировой серии покера. С начала года он активно пытался отобраться в Main Event через сетку офлайн-сателлитов WSOP League. Это 15 турниров, где в итоге разыгрывается 1 билет стоимостью 10 000 долларов.

Коди Дэниелс за покерным столом / Фото из твиттера

В апреле и мае Коди максимально приблизился к мечте, но в итоге дважды занял 2 место. Он был опустошён и уже не верил, что когда-либо получит такой шанс снова. Парень написал эмоциональный пост в соцсетях.

Его история разошлась в интернете. В итоге с ним связались профессиональные игроки Мэтью Гонзалез и Лекси Гэвин-Матер и скинулись Коди на билет в Main Event. Принимая подарок, парень расплакался от счастья.

На этом история не закончилось. Гонзалез также предложил Коди на час занять его место в кэш-игре $25/$50 на стриме Poker Night in America и оставить себе все деньги в случае победы. Парень не разочаровал. Дэниелс взял два больших банка на общую сумму 6 500 долларов и снова не смог сдержать слёз.

Через несколько дней Коди написал ещё покерист Ник Вертуччи. Он пригласил его на стрим в Hustler Casino Live, пообещав дать на игру 7 000 долларов. Стрим с участием Дэниелса состоится 24 июля. А до этого парень осуществит свою главную мечту – сыграет на Main Event WSOP.