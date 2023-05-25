Роман Романовский – уникальный покерист. Всего за 10 лет ему удалось построить выдающуюся карьеру. Точное количество заработанных призовых посчитать сложно, но неоднократно заявлялось, что в онлайне украинец выиграл более 12 000 000 долларов.

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По данным сайта статистики thehendonmob, в живых турнирах Романовский оформил ITM на общую сумму призовых 430 000 долларов. Во Франции на этапе EPT украинский игрок взял титул.

Роман Романовский в начале карьеры / Фото vzamazke.com

В онлайне Роман поднялся до самых высоких лимитов. Он поставил себе цель – выиграть 1 500 000 долларов и потратить миллион на благотворительность. В 2019 году выполнил все условия и объявил о завершении карьеры.

В апреле 2022 года украинский покер-про вернулся в "большой спорт". На этот раз он озвучил новую цель – выиграть 5 000 000 долларов за 666 сессий. Результатов не пришлось ждать долго. Романовский уже оформил несколько ярких побед, самой крупной из которых стал турнир Global MILLION$.

Событие с бай-ином 500 долларов и гарантированным призовым фондом 5 000 000 долларов собрало более 11 500 входов. Гарантию удалось перебить. Легендарный украинский покерист выстоял в максимально конкурентном сражении, забрав самый большой приз.

К началу финального стола Романовский находился на вершине чип-каунта. В 3-макс соперники Романа предложили поделить по ICM, но украинец отказался. Через некоторое время он доказал, что не ошибся. "Romeopro" стал чемпионом турнира и добавил в свой банкролл ещё 447 000 долларов.