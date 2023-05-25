Роман Романовський – унікальний покерист. Всього за 10 років йому вдалося побудувати видатну кар'єру. Точну кількість зароблених призових порахувати важко, але неодноразово заявлялося, що в онлайні українець виграв понад 12 000 000 доларів.

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За даними сайту статистики thehendonmob у живих турнірах Романовський оформив ITM на загальну суму 430 000 доларів призових. Найбільшу перемогу здобув на етапі EPT у Франції, де взяв титул.

Роман Романовський на початку кар'єри / Фото vzamazke.com

В онлайні українець грав на найвищих лімітах. Він поставив собі ціль – виграти 1 500 000 доларів та витратити мільйон на благодійність. У 2019 році Романовський виконав всі умови та оголосив про завершення кар'єри.

У квітні 2022 року український покер-про повернувся у "великий спорт". Цього разу він озвучив нову ціль – виграти 5 000 000 доларів за 666 сесій. Результатів чекати довго не довелося. Романовський вже оформив кілька яскравих перемог, найбільшою з яких став турнір Global MILLION$.

Подія з бай-іном 500 доларів та гарантованим призовим фондом 5 000 000 доларів зібрала понад 11 500 входів, завдяки чому гарантію вдалося перебити. Легендарний український покерист вистояв у максимально конкурентній битві, забравши найбільший приз.

На початок фінального столу Романовський знаходився на вершині чип-каунту. У 3-макс суперники Романа запропонували поділити по ICM, але українець відмовився. Через деякий час він довів, що не помилився. "Romeopro" став чемпіоном турніру та додав до свого банкролу ще 447 000 доларів.