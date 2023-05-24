Украинские покеристы не перестают удивлять на международной арене. На серии Triton Poker, проходящей на Серверном Кипре, наши игроки уже трижды выходили за финальный стол. Дважды приближался к трофею Игорь Ярошевский, выигравший в этих турнирах 580 000 долларов.

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Совсем близко к историческому трофею оказался ещё один украинец Андрей Любовецкий. Он пробился в хедз-ап турнира за 30 000 долларов по Омахе. В этом событии участники сделали 34 входа, собрав общий призовой фонд в размере 1 020 000 долларов.

За финальным столом, который начинался на стадии 4-макс, чип-лидером был Андрей Любовецкий. Майк Уотсон и Ласло Буйташ отставали в 2 раза, Гегро Наги был самым коротким. Уостон выбил двух оппонентов и перед стартом хедз-апа имел незначительное преимущество над украинцем.

В хедз-апе лидер менялся несколько раз. Любовецкий забирал мелкие банки, Уостону везло в больших раздачах. Финальное выставление, несмотря на лучшую руку украинца по флопу также сложилось в пользу канадского покериста.

Уотсон обыграл Любовецкого в хедз-апе / Фото triton-series.com

Майк Уостон во второй раз выиграл трофей серии Triton Poker. Для Андрея Любовецкого, который не часто играет такие высокие лимиты, приз 347 000 долларов безусловно стал хорошей надбавкой к банкроллу.