Серия суперхайроллеров на Северном Кипре в самом разгаре. Игорь Ярошевский, успевший побывать за финальным столом самого первого турнира фестиваля, снова повторил успех. На этот раз украинец был близок к трофею в событии №12 NLH Turbo.

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В турнире с бай-ином 50 000 долларов было сделано 32 входа. Всего 6 игроков попадали в призы. Украинский покерист вышел за финалку, где некоторое время шёл чип-лидером. Проиграв несколько раздач в 3-максе, Ярошенко остался с самым коротким стеком.

В финальном выставлении украинец с малого блайнда запушил А7. Дэнни Танг, находившийся на большом блайнде, имел руку AJ. Нужных аутов Ярошевский не получил, заняв итоговое 3 место. Призовые составили 240 000 долларов.

На дебютной серии Triton Poker Игорь Ярошевский оформил 2 ITM на общую сумму призовых 580 000 долларов. Победителем турнира №12 NLH Turbo стал представитель Гонг-Конга Дэнни Танг, который получил 545 000 долларов.

Дэнни Танг / Фото triton-series.com