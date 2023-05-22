Серія суперхайролерів на Північному Кіпрі у розпалі. Ігор Ярошевський, який вже встиг побувати за фінальним столом першого турніру фестивалю, знову повторив успіх. Цього разу українець був близьким до трофея у події №12 NLH Turbo.

Читайте також Українські покеристи стали призерами Головної події Belgian Poker Challange

У турнірі з бай-іном 50 000 доларів всього було зроблено 32 входи. Лише 6 гравців отримували призи. Український покерист вийшов на фіналку, де певний час був чип-лідером. Програвши кілька роздач на стадії 3-макс, Ярошенко залишився з найкоротшим стеком.

У фінальному виставленні українець з малого блайнда запушив А7. Денні Танг, який був на великому блайнді, мав руку AJ. Ярошевський не отримав потрібних аутів, посівши підсумкове 3 місце. Призові склали 240 000 доларів.

На дебютній серії Triton Poker Ігор Ярошевський оформив 2 ITM на загальну суму призових 580 000 доларів. Переможцем турніру №12 NLH Turbo став якраз представник Гонконгу Денні Танг, який отримав 545 000 доларів.

Денні Танг / Фото triton-series.com