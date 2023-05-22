Бельгійське містечко Намюр приймало серію Belgian Poker Challange. Протягом усього фестивалю українські покеристи демонстрували чудові результати. Зокрема, наші спортсмени вибороли призові місця у Main Event BPC.

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У Головній події стартували 1 332 учасники, 199 з яких опинилися у призах. У зоні ITM фінішували Назар Дячок (65 місце), Іван Кузів (68 місце), Тарас Хілько (69 місце) та Михайло Гутий, який посів 11 місце.

Гравець національної збірної України вилетів внаслідок прикрого бед-біту. Коли Михайло отримав кишенькову пару королів, супернику здали тузів. Загальний призовий фонд Main Event BPC склав 1 277 388 євро.

Михайло Гутий / Фото з його телеграм-каналу