Одного дня уродженець Греції Арчі Карас перебрався до Каліфорнії, де почав заробляти на тому, що шукав собі суперників за більярдним столом та грав із ними на гроші. Коли конкурентів не залишилося, Арчі звернув увагу на покер.

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У 1992 році він їде підкорювати Лас-Вегас. Його абсолютно не хвилювало, що у кишені було всього 50 доларів. Арчі позичив у товариша 10 000 доларів, з яких у підсумку сколотив цілі статки. Він грав у Разз, потім знову у більярд – всього за рік Карас заробив свій перший мільйон.

Вигравши у невідомого багатія у хедз-апі 3 000 000 доларів, Арчі потрапляє у поле зору найбагатших покеристів того часу. Йому кинув виклик Стю Ангер, який програв Карасу понад мільйон доларів. Наступною жертвою став Чіп Різ. За один матч у лімітний Холдем він віддав уже 2 000 000 доларів.

Якось я поставив сумку на ваги з двома мільйонами. Показало 36 кілограмів, – розповідав Арчі Карас.

Банкрол Арчі Карасу перевищував 17 000 000 доларів. Але втомившись від покерних баталій, Арчі відправляється у казино. Рулетка, баккара, блекджек – спочатку йому щастить усюди. Оскільки він грав на максимальних ставках, Карас довів свій банкрол до неймовірної цифри – 40 000 000 доларів.

Арчі Карас / Фото gutshotmagazine.com

Як часто буває, Арчі виявився неготовим до програшів. Коли йому перестало щастити, то менш як за місяць він програв більшу частину грошей. Невдачі переслідували всюди – у покері, у казино, на ставках.

Я почувався героєм Моргана Фрімена із "Втечі з Шоушенка". Так хотілося повернутися на 20 років назад та розповісти собі, що насправді важливо. Але я не зміг, – розповідав Арчі Карас.

Востаннє лудоман з'являвся на покерних подіях у 2013 році на Світовій серії. У турнірі зі свого улюбленого Разз він посів 26 місце. На сайті Hendon Mob у нього 12 записів призових. Усі – з турнірів WSOP. У подіях Світової серії покеру Арчі Карас виграв понад 200 000 доларів. Це підтверджує той факт, що до покеру у нього справді був хист.