Однажды уроженец Греции Арчи Карас переехал в Калифорнию, где начал зарабатывать тем, что искал соперников за бильярдным столом и играл с ними на деньги. Когда конкурентов не осталось, Арчи обратил внимание на покер.

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В 1992 году он едет покорять Лас-Вегас. Его совсем не волновало, что в кармане всего 50 долларов. Арчи одолжил у товарища 10 000 долларов, из которых сколотил целое состояние. Он играл в Разз, потом снова перешёл на бильярд. За год Карас заработал свой первый миллион.

Выиграв у неизвестного богача в хедз-апе 3 000 000 долларов, Арчи обращает на себя внимание самых богатых покеристов того времени. Ему бросает вызов Стю Ангер. После встречи чемпион WSOP остаётся в минусе на миллион. Следующей жертвой стал Чип Риз. В лимитный Холдем он проигрывает уже 2 000 000 долларов.

Однажды я поставил сумку на весы с двумя миллионами. Показало 36 килограммов, – рассказывал Арчи Карас.

Его банкролл превысил 17 000 000 долларов. Устав от покерных баталий, Арчи переключается на казино. Рулетка, баккара, блэкджек – поначалу ему везёт везде. Поскольку он играл на максимальных ставках, Карас получил невероятный банкролл – 40 000 000 долларов.

Арчи Карас / Фото gutshotmagazine.com

Но успех не мог преследовать вечно. Как часто бывает, Арчи оказался не готов к проигрышам. Когда ему перестало везти, менее чем за месяц он проиграл большую часть денег. Неудачи постигли везде – в покере, в казино, на ставках.

Я чувствовал себя героем Моргана Фримена из "Побега из Шоушенка". Так хотелось вернуться на 20 лет назад и рассказать себе, что на самом деле важно. Но я не смог, – рассказывал Арчи Карас.

В последний раз лудоман появлялся на покерных событиях в 2013 году, когда участвовал в Мировой серии покера. В турнире по своему любимому Раззу он занял 26 место. По данным сайта статистики Hendon Mob, у него 12 записей призовых мест. Все в турнирах на WSOP. На Мировой серии покера Арчи Карас выиграл более 200 000 долларов. Это подтверждает тот факт, что в покере он действительно был талантлив.