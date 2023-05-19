На данный момент украинцы получили уже 12 трофеев серии SCOOP. Очередной титул завоевал Андрей Новак. Украинский хайроллер выиграл турнир с бай-ином 1 050 долларов, в котором был сделан 231 вход. Вместе с кубком "Anjeyyy" получил более 61 000 долларов призовых.

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Для Андрея это уже третий титул в карьере. В прошлом году Новак выиграл турнир с бай-ином 530 долларов, а в 2020-м одержал самую большую победу на SCOOP. В событии за 5 200 долларов украинец получил 254 000 долларов.

Последний чемпионский кубок для Украины на SCOOP завоевал молодой стример из Львова Костя "Kostya Jock". Удачным оказался турнир с бай-ином 3 150 долларов, в котором было сделано 113 входов. Украинский игрок вышел за финальный стол с чип-лидерским стеком и не упустил своего шанса.

Вместе с желанным кубком львовянин получил более 52 000 долларов призовых. Ещё до старта серии покерист заявил, что 50% профита будет отдавать на помощь ВСУ и предложил всем игрокам присоединиться к этой инициативе.

Украинцы продолжают сражаться на серии SCOOP. В настоящее время больше всего побед получили представители Бразилии, выигравшие почти треть всех турниров.