Организаторы фестиваля объединили профессионалов, крупных бизнесменов и богатых любителей в покерном событии уникального формата. В турнир сначала приглашали известных "любителей", а те в свою очередь звали по одному профессионалу.

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В событии уже образовался приличный призовой фонд – 12 400 000 долларов. На старт вышли 62 игрока. Первые 8 уровней любители и профессионалы будут играть за разными столами, потом все игроки смешаются.

Турнир проходит в 3 дня, финальный стол состоится 20 мая. В прошлом году аналогичное событие выиграл британский покерист Сэм Графтон, получивший 5 500 000 долларов.

Некоторые из пар в турнире Luxon Invitational: