Организаторы фестиваля объединили профессионалов, крупных бизнесменов и богатых любителей в покерном событии уникального формата. В турнир сначала приглашали известных "любителей", а те в свою очередь звали по одному профессионалу.
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В событии уже образовался приличный призовой фонд – 12 400 000 долларов. На старт вышли 62 игрока. Первые 8 уровней любители и профессионалы будут играть за разными столами, потом все игроки смешаются.
Турнир проходит в 3 дня, финальный стол состоится 20 мая. В прошлом году аналогичное событие выиграл британский покерист Сэм Графтон, получивший 5 500 000 долларов.
Некоторые из пар в турнире Luxon Invitational:
- Пол Фуа – Фил Айви
- Шон Перри – Шон Винтер
- Тони Джи – Ласло Буйташ
- Джеймс Борд – Барак Визброд
- Филип Стернеймер – Фёдор Хольц
- Сося Джан – Джейсон Кун
- Пуннат Пунсри – Денни Танг
- Сантош Суварна – Сет Дэвис