Організатори фестивалю об'єднали професіоналів, бізнесменів та багатих любителів у покерній події унікального формату. У турнір спочатку запрошували відомих "любителів", а ті своєю чергою кликали по одному професіоналу.
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У події вже сформувався пристойний призовий фонд – 12 400 000 доларів. На старт вийшли 62 гравці. Перші 8 рівнів любителі та професіонали гратимуть за різними столами. Потім всі учасники об'єднаються.
Турнір триватиме 3 дні, фінальний стіл відбудеться 20 травня. Торік аналогічну подію виграв британський покерист Сем Графтон, який отримав 5 500 000 доларів.
Деякі з пар у турнірі Luxon Invitational:
- Пол Фуа – Філ Айві
- Шон Перрі – Шон Вінтер
- Тоні Джі – Ласло Буйташ
- Джеймс Борд – Барак Візброд
- Філіп Стернеймер – Федір Хольц
- Сося Джан – Джейсон Кун
- Пуннат Пунсрі – Денні Танг
- Сантош Суварна – Сет Девіс