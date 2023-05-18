Організатори фестивалю об'єднали професіоналів, бізнесменів та багатих любителів у покерній події унікального формату. У турнір спочатку запрошували відомих "любителів", а ті своєю чергою кликали по одному професіоналу.

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У події вже сформувався пристойний призовий фонд – 12 400 000 доларів. На старт вийшли 62 гравці. Перші 8 рівнів любителі та професіонали гратимуть за різними столами. Потім всі учасники об'єднаються.

Турнір триватиме 3 дні, фінальний стіл відбудеться 20 травня. Торік аналогічну подію виграв британський покерист Сем Графтон, який отримав 5 500 000 доларів.

Деякі з пар у турнірі Luxon Invitational: