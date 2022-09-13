В турнир Coin Rivet Invitational можно было попасть только по особому приглашению. Состав участников формировался следующим образом: организаторы серии Triton Poker приглашали бизнесменов, а те в свою очередь звали по одному профессиональному игроку. Таким образом получилось соотношение 50 на 50 между профессионалами и богатыми любителями.

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Всего покерные богачи сделали 115 входов (включая 25 ре-энтри), сформировав призовой фонд в размере 23 000 000 долларов. На третий день турнира определился чемпион. Им стал представитель команды профессионалов Сэм Графтон.

За финальный стол с чиплидерским стеком (95 ББ) вышел французский бизнесмен Карл Шапе-Гатьен. Он играл в свое удовольствие, постоянно давил на оппонентов, закрывая олл-ины коротышей со слабыми руками. В итоге ему удалось выбить сразу пятерых соперников. Первым пострадал Том Фогельсанг, затем пришла очередь Сэта Дэвиса и финского бизнесмена Элиаса Талвити.

Карл Шапе-Гатьен / Фото railme.com

На 6 месте закончил турнир Алексей Поняков. Известный латвийский профессионал начинал финалку со стеком 11 ББ, но успешно пересидел троих соперников и подарил себе на день рождения 1 350 000 долларов. Понякова выбил другой профессионал Фёдор Хольц.

Невероятного успеха в турнире достигла американская стримерша Эбони Кенни, которая была близка к тому, чтобы войти в историю покера. Итоговое 5 место принесло девушке 1 700 000 долларов. Кенни остановилась всего в одном шаге от того, чтобы установить рекорд по наибольшему выигрышу в живых турнирах среди женщин.

Эбони Кенни / Фото railme.com

В топ-4 французский бизнесмен Карл Шапе-Гатьен снял с турнира Фёдора Хольца и начал понемногу праздновать, попивая шампанское. Оказалось, что рано. Шапе-Гатьен раз за разом удваивал Сэма Графтона, который дождался своего времени. В заключительной для себя раздаче он выставился с Q2 против АК британца. За 3 место француз получил 2 600 000 долларов.

В хедз-апе встретились Сэм Графтон и Линус Лёлигер. На старте большим чиплидером был Сэм, но швейцарец выиграл два олл-ина и стеки подравнялись. В решающем выставлении А7 британца устояли против К6 Лёлигера. Главный приз 5 500 000 долларов достался Графтону, соперник получил 3 900 000 долларов.

Серия Triton Poker на Кипре продолжается. Сегодня состоится 2-й день турнира Main Event Triton Cyprus за 100 000 долларов. Лидирует француз Жан-Ноэль Торель.