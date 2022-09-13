У турнір Coin Rivet Invitational можна було потрапити лише за особливим запрошенням. Склад учасників формувався наступним чином: організатори серії запрошували бізнесменів, а ті своєю чергою звали по одному професійному гравцю. Таким чином утворилося співвідношення 50 на 50 між професіоналами та багатими аматорами.

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Загалом покерні "багатії" зробили 115 входів (враховуючи 25 ре-ентрі). Призовий фонд склав 23 000 000 доларів. На третій турніру визначився чемпіон. Ним став представник команди професіоналів Сем Графтон.

За фінальний стіл із чиплідерським стеком (95 ББ) вийшов французький бізнесмен Карл Шапе-Гатьєн. Він грав у своє задоволення, постійно тиснув на опонентів, закриваючи олл-ини коротунів зі слабшими руками. У такий спосіб йому вдалося вибити одразу 5 суперників. Першим постраждав Том Фогельсанг, потім настала черга Сета Девіса та фінського бізнесмена Еліаса Талвіті.

Карл Шапе-Гатьєн / Фото railme.com

На 6-му місці завершив турнір Олексій Поняков. Відомий латвійський професіонал розпочинав фіналку зі стеком 11 ББ, але успішно пересидів трьох суперників та подарував собі на день народження 1 350 000 доларів. Понякова "зняв" із турніру інший професіонал Федір Хольц.

Неймовірного успіху у цій події досягла американська стрімерка Ебоні Кенні, яка була близькою до того, щоб увійти в історію покеру. Підсумкове 5 місце принесло їй 1 700 000 доларів. Кенні зупинилася у кроці від того, щоб встановити рекорд із найбільшого виграшу у живих турнірах серед жінок.

Ебоні Кенні / Фото railme.com

У топ-4 французький бізнесмен Карл Шапе-Гатьєн позбувся Федора Хольця та почав потроху святкувати, попиваючи шампанське. Виявилось, що рано. Шапе-Гатьєн кілька разів подвоїв Сема Графтона, який нарешті дочекався свого часу. У останній роздачі британець виставився з АК проти Q2 і вибив француза. За 3 місце Карл Шапе-Гатьєн отримав 2 600 000 доларів.

У хедз-апі зіграли Сем Графтон та Лінус Льолігер. На старті великим чиплідером був Сем, але швейцарець виграв два олл-іни, підрівнявши стеки. У вирішальному виставленні А7 британця встояли проти К6 Льолігера. Головний приз 5 500 000 доларів дістався Графтону, раннер-ап отримав 3 900 000 доларів.

Серія Triton Poker на Кіпрі продовжується. Сьогодні відбудеться 2-й день турніру Main Event Triton Cyprus з бай-іном 100 000 доларів. Лідирує француз Жан-Ноель Торель.