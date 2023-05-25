У 14 років Коді серйозно захворів. Він провів у лікарні майже 3 роки. Тепер йому доводиться обмежувати себе у багатьох речах. Не можна вживати тверду їжу, займатися спортом, довго перебувати на сонці.

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Коді знайшов альтернативу та почав грати у покер. Отримавши певну базу знань, хлопець почав мріяти про Світову серію покеру. Від початку року він активно намагався відібратись на Main Event через сітку офлайн-сателітів WSOP League. Це 15 турнірів, де у підсумку розігрується 1 квиток вартістю 10 000 доларів.

Коді Деніелс за покерним столом / Фото з твіттеру

У квітні та травні Коді максимально наблизився до своєї мрії, але двічі посів 2 місце. Він був у відчаї та не вірив, що колись отримає знову такий шанс. Хлопець написав про це у соцмережах.

Його історія розійшлася в інтернеті. У підсумку з ним зв'язалися професійні гравці Метью Гонзалез і Лексі Гевін-Матер. Вони зустрілися з Коді та оплатили йому квиток на Main Event. Приймаючи подарунок, хлопчина розплакався від щастя.

На цьому історія не скінчилась. Гонзалез запропонував Коді на годину зайняти його місце у кеш-грі $25/$50 на стримі Poker Night in America та залишити собі гроші у разі успішної сесії. Деніелс не розчарував. Молодий любитель заробив 6 500 доларів і знову не стримав сліз.

За кілька днів із Коді зв'язався ще один покерист Нік Вертуччі. Він запросив його на стрим Hustler Casino Live, пообіцявши дати на гру 7 000 доларів. Гра за участю Деніелса відбудеться 24 липня. А перед цим здійсниться головна мрія Коді – він зіграє на Main Event WSOP.