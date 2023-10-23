Тиждень напружених баталій, поле із 1320 входів і 6 400 000 призових – дебютна Головна подія EPT на Кіпрі перевершила усі очікування. Чемпіон, 24-річний Жиль Сімон, отримав 1 042 000 доларів призових, довівши, що велика покерна мрія може стати реальністю.

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Ще кілька років тому покерист-початківець міг собі дозволити грати турніри із середніми бай-іном у 10 доларів, а вся його популярність обмежувалась невеликою аудиторією на платформі Twitch, де він стрімить свої сесії. Здобуття титулу чемпіона EPT може стати потужним поштовхом для подальшої успішної кар’єри Жиля Сімона.

Тепер я хочу зосередитися лише на тому, щоб стати кращим у своїй справі. Я недаремно багато працював, відчуваючи що можу бути унікальним у цій професії, тим, який відрізняється від більшості гравців, чи стрімерів. У моєму житті сталося кілька подій, які змусили мене переосмислити те, чим я займаюсь і куди хочу рухатись далі. Тепер я ствердно розумію, що можу заробляти на життя грою в покер, – підсумував Жиль Сімон свій виступ на EPT.



Жиль Сімон / Фото PokerNews

Шлях до семизнаку, найбільших призових в кар’єрі Сімона, виявився довгим і непростим. Нідерландець вийшов чип-лідером в заключний день Main Event, коли у грі залишалось семеро покеристів. Утім, аж ніяк не був господарем ситуації впродовж кількох вирішальних годин. Зрештою і у хедз-апі Сімону довелось попітніти.



Хедз-ап EPT Main Event / Фото PokerNews

Суперник нідерландця, Андреа Дато, розпочав вирішальну дуель із більш як двократною перевагою за стеком. Щоб перехопити ініціативу Жилю Сімону знадобились дві роздачі – шальки терезів хитнулись вже на бік нідерландця – 3/1 за розміром стеку. Зрештою, одразу після перерви на обід чип-лідер довів справу до тріумфу. У вирішальній роздачі Сімон із К-8 встояв проти A-J італійця, влучивши у пару вісімок на флопі.

Андреа Дато у підсумку отримав 652 200 призових, це також найбільша винагорода в кар’єрі італійця. Не пасли задніх в головній події й українські покеристи. Зокрема, найкращий з наших Ренат Богданов посів тут 21 місце і отримав 32 725 доларів призових.



Жиль Сімон святкує перемогу / Фото PokerNews