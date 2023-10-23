Неделя напряженных баталий, поле из 1320 входов и 6 400 000 долларов призовых – дебютное Главное событие EPT на Кипре превзошло все ожидания. Чемпион, 24-летний Жиль Симон, получил 1 042 000 долларов призовых, доказав, что большая мечта может стать реальностью.

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Еще несколько лет назад начинающий покерист мог себе позволить играть турниры со средними бай-ином в 10 долларов, а вся его популярность ограничивалась небольшой аудиторией на платформе Twitch, где он стримит свои сессии. Титул чемпиона EPT может стать мощным толчком для дальнейшей успешной карьеры Жиля Симона.

Теперь я хочу сосредоточиться только на том, чтобы стать лучше в своем деле. Я не зря много работал, чувствуя, что могу быть уникальным в этой профессии, тем, который отличается от большинства игроков или стримеров. В моей жизни произошло несколько событий, заставивших меня переосмыслить то, чем я занимаюсь и куда хочу двигаться дальше. Теперь я утвердительно понимаю, что могу зарабатывать на жизнь игрой в покер, – подытожил Жиль Симон свое выступление на EPT.



Жиль Симон / Фото PokerNews

Путь к семизнаку, величайших призовых в карьере Симона, оказался длинным и непростым. Нидерландец вышел чип-лидером в заключительный день Main Event, когда в игре оставалось семь покеристов. Впрочем, отнюдь не был хозяином ситуации несколько решающих часов. В конце концов и в хедз-апе Симону пришлось попотеть.



Хэдз-ап EPT Main Event / Фото PokerNews

Соперник нидерландца, Андреа Дато, начал решающую дуэль с более чем двукратным преимуществом по стеку. Чтобы перехватить инициативу Жилю Симону понадобились две раздачи – чаши весов качнулись уже на сторону нидерландца – 3/1 по размеру стека. В конце концов сразу после перерыва на обед чип-лидер довел дело до триумфа. В решающей раздаче Симон из К-8 устоял против AJ итальянца, попав в пару восьмерок на флопе.

Андреа Дато в итоге получил 652 200 призовых, это также самое большое вознаграждение в карьере итальянца. Не отставали в Главном Событии и украинские покеристы. В частности, лучший из наших Ренат Богданов занял здесь 21 место и получил 32 725 долларов призовых.



Жиль Симон празднует победу / Фото PokerNews