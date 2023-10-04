Более 6 тысяч входов собрал Main Event онлайн-версии Мировой покерной серии. Каждый из участников инвестировал по 5 000 долларов, а призовой фонд турнира составил фантастические 28 609 252, а это, к слову, новый мировой рекорд.

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В 2020 году в Главном событии WSOP Online разыграли беспрецедентные 27 559 500 долларов, планку достижения подняли более чем на миллион долларов. Новому онлайн-чемпиону мира, в конце концов, суждено было стать миллионером. Берт "girafganger7" Стивенс принимал поздравления, как говорится, по горячим следам.

В решающей раздаче Стивенс устоял в классическом коин-флипе с карманными шестерками против AQ китайца Ягена Ли (2 059 058 долларов призовых). Чемпион пополнил банкрол на невероятные 2 783 432 в американской валюте.