Понад 6 тисяч входів зібрав Main Event онлайн-версії Світової серії покеру. Кожен із учасників інвестував по 5 000 доларів, а призовий фонд турніру склав фантастичні 28 609 252, а це, до слова, новий світовий рекорд.

До теми Гроші прибули: як збудувати епічну вежу із 12 100 000 доларів для чемпіона WSOP

У 2020 році в Головній події WSOP Online розіграли безпрецедентні 27 559 500 доларів, планку досягнення підняли більш як на мільйон баксів. Новому онлайн-чемпіонові світу, зрештою, судилось стати мультимільйонером. Берт "girafganger7" Стівенс приймав привітання, як то кажуть, по гарячих слідах.

У вирішальній роздачі Стівенс встояв у класичному коін-фліпі з кишеньковими шістками проти A-Q китайця Ягена Лі (2 059 058 доларів призових). Чемпіон поповнив банкрол на неймовірні 2 783 432 у американській валюті.