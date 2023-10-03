Цьогорічний WSOP Main Event відправив у лету одразу кілька рекордів. Це була найбільш масова подія в історії неофіційного чемпіонату світу з покеру, а відтак і чемпіон отримав рекордну фінансову винагороду.

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Даніель Вейнман / Фото PokerGO

Американець Даніель Вейнман обійшов 10 042 суперників і забрав 12 100 000 доларів призових, це на 100 000 більше, ніж у 2006 році дісталось чемпіонові Джеймі Голду. Весь це скарб, за традицією, організатори вмощують безпосередньо на телевізійному столі, перед початком хедз-апу. А передує цьому епічне винесення головного призу.

Як бачимо, тут усе дуже серйозно. Озброєні до зубів охоронці, представники офісу шерифа і незворушні дядьки у чорних одностроях із металевими кейсами. Найбільш приємна процедура, вочевидь, дісталась будівничим цієї доларової вежі. Хоча ні, швидше тому щасливчику, хто забере з собою усю цю купу грошей і безцінного красеня із золота та діамантів.



Браслет чемпіона WSOP Main Event / Фото PokerGO