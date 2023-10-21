На Кипре подходит к концу Главное событие этапа Европейского покерного тура. В ивенте, собравшем 1320 входов и более 6 400 000 долларов гарантии, больше не осталось украинцев.

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Ренат Богданов / Фото

Только Ренату Богданову удалось пробиться в четвертый день турнира, но до завершающего этапа – в топ-16 – соперники украинца не пустили. Наш покерист финишировал на 21 месте и получил 32 725 долларов призовых (1.19 млн грн). Чемпион Main Event EPT на Кипре станет долларовым миллионером.