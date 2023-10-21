На Кіпрі добігає кінця Головна подія етапу Європейського покерного туру. В івенті, який зібрав 1320 входів і понад 6 400 000 доларів гарантії, більше не залишилось українців.

До теми Поїхав на Кіпр не відпочивати: українець виграв у покерному турнірі понад 73 000 доларів



Ренат Богданов / Фото Kings

Лише Ренату Богданову вдалось пробитись у четвертий день турніру, але до завершального етапу – до топ-16 – суперники українця не пустили. Наш покерист фінішував на 21-му місці і отримав 32 725 доларів призових (1.19 млн грн). Чемпіон Main Event EPT на Кіпрі стане доларовим мільйонером.