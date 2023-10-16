Кипрский этап EPT продлится более недели в роскошной локации Merit Royal Hotel & Casino. Организаторы предлагают игрокам насладиться не только покером, но и экскурсиями по острову и развлечениями на живописной территории отеля.

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Украинцы приехали на серию не отдыхать. С первого турнира кипрского этапа наши игроки начали зарабатывать призовые. Львовянин Игорь Хула занял 13 место в хайроллерском событии Mystery Bounty с бай-ином 10 200 долларов.

Игорь Хула / Фото PokerNews

Обладатель браслета WSOP Europe Ренат Богданов попал в IТМ в турнире Hyper Turbo Knockout с бай-ином 2 100 долларов. Иван Кузив и Олег Удовенко прошли в призовую зону Eureka Сup с бай-ином 550 долларов.

Сегодня украинское покерное сообщество болело за Михаила Демиденко. Киевлянин пробился на финальный стол Главного события Eureka Main Event. Всего в этом турнире было зафиксировано 2 659 входов, а призовой фонд превысил 2 500 000 долларов.

К сожалению, украинец первым покинул финальный стол. Сначала он проиграл раздачу Анките Акуджи из Индии, поймавшему сет десяток, а позже выставился восьмерки в девятки против Эдуарда Нореля, отдав румыну остатки стека. Несмотря на ранний вылет, этот результат стал бест-кэшем Михаила Демиденко.

Михаил Демиденко покидает турнир / PokerNews

Также в призовую зону Eureka Main Event попали украинцы Тарас Хилько, Василий Лаби, Игорь Калягин, Валерий Калинич, Андрей Пинчук и Ренат Богданов. Кипрский этап EPT продлится до 22 октября.