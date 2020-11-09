Дев’ять титульних турнірів принесли гравцям PokerMatch іменні трофеї й величезні призові.

На PokerMatch стартував Кубок України з онлайн-покеру, привернувши увагу величезної кількості любителів і професійних спортсменів. У титульних івентах взяло участь понад 6,5 тисяч гравців, 1 430 з яких потрапили у призи й розділили між собою 3,7 мільйона призових гривень! А чемпіони, крім цього, отримали іменні кубки та медалі.

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Найбільшою популярністю, ясна річ, користувалися турніри-мільйонники – Кубки Києва та Одеси.

Наймасовішим із них став Кубок Києва, у якому тріумфував юний тернополянин Артур "casablinca" Ковальчук. Він здобув першу велику перемогу в кар’єрі, заробивши більше ніж 177 000 гривень.

Своїми емоціями він поділився в інтерв’ю для сайту PokerMatch:

Дуже складно описати пристойними словами те, що я зараз переживаю. З одного боку, можна з глузду з’їхати від такого виграшу, а з іншого – я сприймаю це як належне. Це результат, до якого я прагнув, працюючи над своєю грою. Тепер у моїй покерній кар’єрі почнеться новий етап.

А найбільший приз на цю мить заробив покерист volnaya_, який поклав на рахунок 210 000 гривень за перемогу в Кубкові Одеси. Чудовий результат!

Команда PokerMatch теж не пасла задніх. Степан Solianyk та Альона Alohahaloha продемонстрували дуже сильну гру, але найрезультативнішою стала амбасадор Ольга "Mangusta" Єрмольчева. Вона зайняла 4 місце в турнірі з Китайського покеру й заробила 10 500 гривень! Вітаємо!

Також набирають обертів дві "Турніроманії" з загальним призовим фондом 600 000 гривень. Лідерство в "Турніроманії Глобал" захопив pavel1100, а в "Турніроманії Титул" першість утримує гравець із ніком ayo. Звісно, основний етап боротьби ще попереду, тому побажаємо спортсменам удачі!

З повними результатами вік-енду можна ознайомитися на офіційній сторінці PokerMatch.

Реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і приєднуйтесь до боротьби за звання кращого гравця Кубка України!