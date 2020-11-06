Найбільший український покер-рум оновив дизайн та зробив продукт максимально комфортним для гравців.

PokerMatch завжди йде в ногу з часом, і тепер ми отримали ще одне візуальне підтвердження цього факту. Після сотень годин роботи дизайнери, розробники й редактори покер-руму порадували гравців крутим та сучасним продуктом! Пристебніть ремені, новий сайт PokerMatch починає політ!

Перше, що впадає в очі, – чудовий дизайн і продумане розташування кожного елемента. Сторінки оформлені в строгих чорних тонах, які не подражнюють очі після довгих покерних сесій і дозволяють проводити в улюбленій грі ще більше часу.

Сучасна архітектура й інтуїтивний інтерфейс дозволяють миттєво знайти потрібний розділ, а плавна анімація і блискавична швидкість реакції вражають. У роботі над сайтом розробники використовували максимально просунуті технології, які суттєво прискорили всі процедури. Відтепер шлях від початку реєстрації до старту гри і, що найголовніше, виведення грошей на власний рахунок займає лічені хвилини! Новачки й загартовані ветерани, які провели в інтернет-баталіях не одну тисячу годин, точно не залишаться байдужими.

"Ми намагалися досягнути ідеального балансу корисності, краси та швидкості, – зазначили в компанії. – Ми продовжуємо роботу над покращенням наших продуктів, щоб зробити вашу гру на PokerMatch максимально комфортною".

Особливо радує той факт, що оновлений сайт з’явився якраз перед стартом головної покерної серії року, Кубка України з онлайн-покеру. Вболівати за спортсменів і брати участь у боротьбі за 25 000 000 призових гривень стане ще приємніше! Вже сьогодні там стануть відомі імена перших чемпіонів.

Що ж, краще один раз побачити, ніж сто разів почути, тому піднімайтеся на борт зоряного шатла PokerMatch і вирушайте в подорож космічними просторами спортивного покеру!

Реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і приєднуйтесь до боротьби за звання кращого гравця Кубка України!

Візьміть улюблену гру з собою, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!