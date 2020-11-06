Крупнейший покер-рум обновил дизайн и сделал продукт максимально комфортным для игроков.

PokerMatch всегда идет в ногу со временем, и теперь мы получили еще одно наглядное подтверждение этого факта. После сотен часов работы дизайнеры, разработчики и редакторы покер-рума порадовали игроков крутым и современным продуктом! Пристегните ремни, новый сайт PokerMatch начинает полет!

Первое, что бросается в глаза – великолепный дизайн и продуманное расположение каждого элемента. Страницы оформлены в строгих черных тонах, которые не утомляют глаза после долгих покерных сессий и позволяют проводить в любимой игре еще больше времени.

Современная архитектура и интуитивный интерфейс позволяют мгновенно найти нужный раздел, а плавная анимация и молниеносная скорость реакции поражают. В работе над сайтом разработчики использовали максимально продвинутые технологии, которые существенно ускорили все процедуры. Отныне путь от начала регистрации до старта игры и, что самое главное, вывод денег на счет занимает считанные минуты! Новички и закаленные ветераны, которые провели в интернет-баталиях не одну тысячу часов, точно не останутся равнодушными.

"Мы пытались достичь идеального баланса полезности, красоты и скорости, – отметили в компании. – Мы продолжаем работу над улучшением наших продуктов, чтобы сделать вашу игру на PokerMatch максимально комфортной".

Особенно радует тот факт, что обновленный сайт появился как раз перед стартом главной покерной серии года, Кубка Украины по онлайн-покеру. Болеть за спортсменов и участвовать в борьбе за 25 000 000 призовых гривен станет еще приятнее! Уже сегодня там станут известны имена первых чемпионов.

Что ж, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому поднимайтесь на борт звездного шаттла PokerMatch и отправляйтесь в путешествие по космическим просторам спортивного покера!

Регистрируйтесь на PokerMatch, получайте до 2500 гривен на счет и присоединяйтесь к борьбе за звание лучшего игрока Кубка Украины!

Возьмите любимую игру с собой, загрузив удобное приложение PokerMatch в App Store!