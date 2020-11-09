Девять титульных турниров принесли игрокам PokerMatch именные трофеи и огромные призовые.

На PokerMatch стартовал Кубок Украины по онлайн-покеру, который привлек внимание огромного количества любителей и профессиональных спортсменов. В титульных ивентах приняло участие более 6,5 тысяч игроков, 1 430 из которых попали в призы и разделили между собой 3,7 миллиона гривен призовых! А чемпионы, кроме этого, получили именные кубки и медали.

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Наибольшей популярностью, понятное дело, пользовались турниры-миллионники – Кубки Киева и Одессы.

Самым массовым из них стал Кубок Киева, в котором триумф одержал юный тернопольчанин Артур "casablinca" Ковальчук. Он добыл первую крупную победу в карьере, заработав более 177 000 гривен.

Своими эмоциями он поделился в интервью для сайта PokerMatch:

Очень сложно описать приличными словами то, что я сейчас переживаю. С одной стороны, можно с ума сойти от такого выигрыша, а с другой – я воспринимаю это как должное. Это результат, к которому я стремился, работая над своей игрой. Теперь в моей покерной карьере начнется новый этап.

А самый большой приз на этот момент заработал покерист volnaya_, который положил на счет 210 000 гривен за победу в Кубке Одессы. Замечательный результат!

Команда PokerMatch тоже не пасла задних. Степан Solianyk и Алена Alohahaloha продемонстрировали очень сильную игру, но самой результативной стала амбассадор Ольга "Mangusta" Ермольчева. Она заняла 4 место в турнире по Китайскому покеру и заработала 10 500 гривен! Поздравляем!

Также набирают обороты две "Турниромании" с общим призовым фондом 600 000 гривен. Лидерство в "Турниромании Глобал" захватил pavel1100, а в "Турниромании Титул" первенство удерживает игрок с ником ayo. Конечно, основной этап борьбы еще впереди, поэтому пожелаем спортсменам удачи!

С полными результатами уик-энда можно ознакомиться на официальной странице PokerMatch.

Регистрируйтесь на PokerMatch, получайте до 2500 гривен на счет и присоединяйтесь к борьбе за звание лучшего игрока Кубка Украины!