Интервью с чемпионом первого турнира-миллионника Кубка Украины.

Первый трофей Кубка Украины по онлайн-покеру отправится в Тернополь. После многочасового противостояния обладателем Кубка Киева стал 20-летний Артур Ковальчук, который играет на PokerMatch под ником "casablinca". В интервтю PokerMatch Артур рассказал об эмоциях после "заноса", покерных предпочтениях и своей любвеобильности.

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- Артур, поздравляем с победой! Эмоции зашкаливают, наверно?

- Спасибо большое! Да, очень сложно описать приличными словами то, что я сейчас переживаю. С одной стороны, можно с ума сойти от такого выигрыша (за 1 место Артур получил более 177,000 грн - Авт.), а с другой — я это воспринимаю как должное. Это результат, к которому я стремился, работая над своей игрой. Теперь в моей покерной карьере начнётся новый этап.

- Как вообще складывался турнир?

- Идеально! Я почти со старта был среди чип-лидеров и не растерял преимущество. Выигрывал монетки, принимал правильные решения в сложных раздачах, ну и складывалось, конечно. Всё совпало - и удача, и чуйка, и покерные навыки.

- Давно увлекаешься покером?

- Ну, правила я знал давно. Ещё школьником играл во всяких бесплатных приложениях, но настоящая страсть пришла где-то несколько месяцев назад. И сейчас моя жизнь на 90% - это покер. Работа - играть, учёба - разбирать игру, отдых - смотреть стримы. Так что полностью погружен в процесс. Даже разговоры с друзьями в основном об игре.

- Ты предпочитаешь кэш или турниры?

- Больше кэш. Я вообще с трудом понимаю, как регуляры МТТ выдерживают такой сумасшедший график. Режима сна не существует, планировать день просто невозможно! В кэше ты сам себе устанавливаешь рамки и время на сессию. Какие лимиты играю? Всё очень нестабильно. Могу совсем дешёвые, если что-то выиграю - поднимаюсь повыше. Но так было раньше. Сейчас хочу сосредоточиться на 5-10 и 10-20 грн. А вообще в будущем хочу стать покерным тренером.

- Что скажешь о PokerMatch?

- Обожаю! Очень уютно тут играть, приятный дизайн. Тут намного спокойнее и приятнее, чем в других румах.

- Тебе всего 20 лет. Родители не были против покера?

- Ой, всякое было (улыбается). Я даже недавно копил деньги, чтобы снять отдельную квартиру. Мягко говоря, им не очень нравилось то, что я играю в покер. Но, знаешь, после победы отношение изменилось. Садишься обедать, а мама такая: ”Сынок, может, тебе ещё хлеба“ (смеется).

Так совпало, что недавно я забрал документы с четвёртого курса мединститута. Тут дело не в покере, просто понял, что стоматология - это не моё. И конечно, этот выигрыш очень вовремя случился. Уверен, что он круто изменит мою жизнь.

- У вас там в Тернополе целая чемпионская мафия - Соляник, Дизелёк, Иванесса. Знаком с ними?

- За столами - да. Соляник, помню, меня как-то круто переехал в кэше. А он что, из Тернополя тоже? Круто! Надо будет мне немного вынырнуть из покера и пообщаться с людьми (улыбается).

- Кроме покера, есть еще какие-то увлечения?

- Девчонки (улыбается). Я очень любвеобильный. Ещё занимаюсь спортом, хожу в зал. Вообще о себе мне рассказывать довольно сложно. Я очень молод и только начинаю чувствовать этот мир, себя. Замечаю, что многие вещи, которые принято считать правильными, мне кажутся бредом, типичный сценарий жизни среднестатистического человека для меня очень скучен. Я люблю яркие эмоции, люблю кайфовать от жизни, делать что-нибудь безумное.

- Что посоветуешь другим покеристам?

- Получайте удовольствие от игры! Лично у меня на протяжении сессии присутствует весь спектр эмоций: эйфория, гордыня, месть, слёзы, предел нервного срыва, умиротворение, любопытство, адреналин. Играйте! Кто мы такие, чтобы отказываться от таких подарков Господа, как возможность играть в покер?

Интервью подготовил Евгений Смертенко