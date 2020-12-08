Підготовка до грандіозного шахово-покерного турніру "Гра королів" стартувала! Дивіться стріми на каналі PokerMatch у Twitch та готуйтесь до змагання.

Починаючи з 8 грудня на каналі PokerMatch у Twitch на вас чекають чотири стріми з шахів та покеру, де ви зможете підтягнути свої знання й навички в обох іграх. А допоможуть вам у цьому визнані професіонали.

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Наталія Жукова

У стрімах візьмуть участь амбасадор турніру "Гра королів", титулована українська шахістка, дворазова чемпіонка Європи Наталія Жукова, амбасадор PokerMatch Альона "Alohahaloha" Мироненко, володар чемпіонського браслета WSOP Europe Ренат Богданов, стрімери PokerMatch Влад "betman95" і Степан "solianyk", майстер інтелектуальних ігор, регуляр PokerMatch Анатолій Усенко.



Альона "Alohahaloha" Мироненко

Шахові й покерні стріми чергуватимуться, а всіх глядачів чекають приємні сюрпризи — покерні фріроли, вікторини й розіграші квитків на серію Cocktail PONT! Розклад ефірів тут.



Ренат Богданов

Нагадаємо, унікальний великий турнір, який поєднає шахи та покер відбудеться на chess.com та PokerMatch з 25 по 27 грудня.